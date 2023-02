O que Anitta disse sobre fantasia de Sabrina Sato na Sapucaí

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois de desfilar com uma roupa de 35 quilos pela Gaviões da Fiel, na manhã do sábado, 18, Sabrina Sato vestiu um look florido, para sair à frente da bateria da Unidos de Vila Isabel, no último dia de desfiles da Sapucaí, na segunda, 20. “As flores são a demonstração máxima da beleza da natureza. Simbolizam a fertilidade e, portanto, a vida. Minha fantasia homenageia as flores das festas caipiras, dos mais lindos e tradicionais rituais brasileiros”, escreveu em publicação no seu Instagram. Deslumbrada pela fantasia da apresentadora, Anitta foi direta no elogio: “CA-RA!”, comentou no post de Sabrina, que também rendeu tietagens de diversas outras famosas.