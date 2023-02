O que Alessandro Molon percebeu do resultado da eleição no Congresso

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ex-deputado Alessandro Molon (PSB) falou à coluna sobre o que percebeu do resultado das eleições do Senado e da Câmara desta quarta-feira, 1, em Brasília. “Acho que era o resultado que se esperava. Na Câmara a candidatura do presidente Arthur Lira reuniu um bloco muito grande de partidos, que demonstrou uma grande força. E no Senado a eleição do senador Rodrigo Pacheco também era o resultado esperado, também conseguiu reunir um arco grande de apoio. São dois resultados previstos, e que contribuem para a estabilidade do governo. Representa a vitória de aliados, porque ambos tiveram apoio do governo. Acho que a gente vai viver um momento de estabilidade institucional importante para reorganizar o país, são tempos propícios que a gente tem pela frente”, disse ele, que não conseguiu se eleger senador pelo Rio na última eleição.