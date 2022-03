O que a nova Mulher-Gato diz sobre ser um ícone de beleza

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Filha do cantor Lenny Kravitz e da atriz Lisa Bonet, Zoë Kravitz, de 33 anos, vem sendo apontada como uma das artistas mais belas e talentosas de sua geração. Estrela feminina de Batman, Zoë diz que sua filosofia de beleza foi aprendida dentro de casa com sua mãe. “Foi muito importante para mim entender que a beleza começa internamente”.

Antes de integrar o elenco do novo filme da saga, ao lado de Robbert Pattinson, Zoë protagonizou a aclamada série Big Little Lies, ao lado de Reese Witherspoon, Nicole Kidman e Meryl Streep. Sobre a experiência, ela afirmou ao The Observer, que se sentiu incomodada por filmar as cenas em uma cidade “extremamente branca” como Monterey, na Califórnia, nos Estados Unidos.

“Apenas pessoas racistas estranhas frequentavam os bares por lá. Nessas horas, me sentia um pouco desconfortável por estar cercada de tanta gente branca”, contou.

Como VEJA mostrou, esse não foi o único episódio em que Zoë foi vítima de racismo. A atriz, que tem colecionado elogios do público e da crítica, já havia tentado entrar para o mundo do homem-morcego, mas teria sido impedida por ser negra.