O projeto de Marcos Palmeira para ‘furar bolha do negacionismo climático’

Marcos Palmeira acaba de lançar A Era dos Humanos, produção que explica como a natureza humana está por trás das mudanças climáticas. O documentário estará disponível em quatro episódios no Globoplay a partir de 4 de outubro. A obra do Grupo Storm, com roteiro e direção de Iara Cardoso, apresenta uma jornada única que explora as profundezas da natureza humana e sua conexão com os elementos essenciais da vida – ar, fogo, água e terra. O roteiro revela como os pensamentos, intuições, emoções e sentidos humanos podem moldar o planeta e a era em que vivemos. A produção conta com participação de mais de 30 cientistas de mais de 20 diferentes áreas do conhecimento.

“Foi uma honra ter sido convidado para esse projeto. Poder estar mais uma vez tocando em um tema tão delicado, é mais uma ferramenta para que as pessoas tenham acesso a um tipo de informação que vai fazer com que entendam que já está acontecendo, já estamos vivendo as questões climáticas. (Este projeto) É uma felicidade enorme, é um presente dos meus 60 anos. A Iara me confiou esse sonho e me colocou dentro desse sonho dela, que também é um sonho meu, de conseguirmos furar essa bolha do negacionismo e entender que a mudança é agora”, diz Marcos Palmeira à coluna. A diretora explica a ideia desse “sonho”. “A ideia do roteiro de Era dos Humanos surgiu literalmente em um sonho, mas tem um sonho ainda maior por trás de tudo que é conseguir converter alguns corações para a causa climática”, completa.

