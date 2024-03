‘O Problema dos 3 Corpos’: o que atrasou lançamento pela Netflix

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A série mais vista do momento na Netflix, O Problema dos 3 Corpos, poderia ter sido lançada meses atrás, mas uma cena atrasou a produção. A história, dividida em oito episódios, sobre um grupo de cientistas que se unem a um detetive para investigar eventos bizarros, precisou de uma “introdução”, de cinco minutos, no primeiro episódio. Após a finalização, os produtores acreditaram que, sem acrescentar o trecho, o espectador poderia ficar perdido. Nela, Auggie (Eiza Gonzalez) e Jin (Jess Hong) estão conversando num bar, sobre suas carreiras, quando Auggie começa a ver a misteriosa contagem regressiva que invade sua visão. A interação explica muito sobre as duas personagens, que logo se apresentam como amigas, e a história, quando Jin fala sobre os experimentos que contrariam as leis da física. A cena termina com as duas descobrindo que Vera Ye morreu.

A ideia original era começar com o suicídio de Vera e mostrar os cinco amigos se preparando para o funeral — com Auggie já vendo a contagem regressiva. O atraso aumentou ainda mais com a greve em Hollywood. “Escrevemos essa cena na véspera da greve. São literalmente cinco páginas, mas achamos que valia a pena. A Netflix colaborou muito. Eles poderiam ter dito ‘Vocês têm uma série finalizada e pronta para ir ao ar, e querem que a gente segure por cinco minutos de conversa num bar?’. Concordar com isso requer muita força”, disse o produtor D.B. Weiss ao site The Hollywood Reporter.