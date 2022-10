O problema da Globo ao estrear novela de Glória Perez antes das eleições

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Por Valmir Moratelli

É grande o desafio que Glória Perez tem pela frente, a partir desta segunda-feira, 10. Fazer Travessia se tornar um sucesso, a ponto da audiência esquecer sua antecessora, a ótima Pantanal. E para complicar mais o meio de campo televisivo, a autora terá que competir as atenções com outros dois temas que prometem monopolizar as redes sociais. Um deles, aliás, já domina a “arena” digital: o segundo turno das eleições (e ela já se posicionou a favor de Bolsonaro). O outro tema vem na sequência, a Copa do Mundo. Em conversa com a coluna, Glória fala de suas expectativas.

Você estreia a novela um pouco antes do segundo turno das eleições, em que o país tá muito polarizado. Isso pode interferir na audiência? Não, o desafio é mais é as pessoas estarem interessadas em ouvir a política do que ver a novela. É uma época em que se tem uma eleição, tem futebol, tem campeonato, então tudo isso talvez, de certa forma, concorra. Ou não, talvez ajude. Não sei. Vamos saber.

Eleições e Copa do Mundo serão lembradas na sua novela? Não, política não, porque a gente já vai ter aí o segundo turno, nem a Copa do Mundo que também está logo aí. Esses temas não vêm pra novela, novela é outro universo. Esses capítulos foram escritos muito antes.

Ao mesmo tempo que você estreia Travessia, outra novela da emissora chega ao Globoplay, Todas as Flores, do João Emanuel Carneiro. Como é concorrer dentro de “casa”? Não é bem uma concorrência, o streaming você pode ver a hora que quiser e a novela também, no dia seguinte ela vai tá lá no Globoplay. Isso é uma coisa ótima, só quer dizer que novela está cada vez mais interessando as pessoas. Tanto que países que não faziam novelas, passaram a fazer, as pessoas estão cada vez mais interessadas em ver novelas de vários lugares, a força da novela é muito grande, duas novelas estrearem juntas para mim só quer dizer isso.

Falando de um assunto que estará em Travessia, o uso da internet. Você é muito tecnológica? Olha, gosto muito da tecnologia, até porque percebo que se pode contar a história do mundo, do caminhar do mundo, de várias maneiras, e o avanço da tecnologia é uma das maneiras de se prestar atenção de como as sociedades mudam a cada um desses avanços.