O presente de Celina Locks para as madrinhas do casamento com Ronaldo

Giro VEJA - 28 de setembro

Desenrola Brasil anda no Senado e PIB mais otimista

A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que cria o programa de renegociação de dívidas do governo federal, o Desenrola Brasil, e limita os juros do cartão de crédito rotativo. O PL precisa ser aprovado no plenário e sancionado até a próxima terça-feira. Hoje, a taxa média do rotativo é de 445% ao ano. O PL do Desenrola e a revisão positiva do PIB para 2023 são os destaques do Giro VEJA.