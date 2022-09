A polêmica do laser usado em show de Alok no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

É recorrente, na verdade uma marca, nas apresentações de Alok. Flashes de laser colorido saem do palco em direção à plateia, numa altura razoável acima da cabeça das pessoas. Ainda assim houve quem reclamasse que os efeitos de sua apresentação queimaram câmeras de celular dos que estavam no Rock in Rio, no show de domingo, 4. A coluna conversou com alguns fotógrafos para entender se isso é mesmo possível. E todos confirmaram que sim. O ideal, eles dizem, é nunca mirar a lente da câmera, profissional ou amadora, em direção de um desses feixes luminosos, para não prejudicar o funcionamento do equipamento.

Numa rede social, o DJ rebateu a crítica de um seguidor que reclamou do problema. “Oxe, você tava na tirolesa?”, perguntou, dando a entender que os lasers eram apontados somente para cima, logo impossíveis de atingir a câmera dos celulares metros abaixo.

