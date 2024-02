O polêmico acessório usado por Monique Alfradique em camarote

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sem desfilar na avenida, a atriz Monique Alfradique marcou presença no Desfile das Campeãs de um camarote na Sapucaí neste sábado, 17. Ela usou um look ousado, uma peça única preta com transparência, e para fugir do abadá optou por um item diferente: uma gargantilha com brilhantes. A peça lembra muito o item polêmico usado no carnaval por Luma de Oliveira, em 1998, quando desfilou com uma gargantilha com o nome de Eike Batista. “Lembra um pouco. Mas foi praticidade mesmo. E eu tenho um estilo mais fashion rock”.