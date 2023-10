O pedido de diretora para Cultura – a exemplo da Coreia do Sul

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 6 out 2023, 17h29 - Publicado em 6 out 2023, 19h00

Atualizado em 6 out 2023, 17h29 - Publicado em 6 out 2023, 19h00

A 25ª edição do Festival do Rio, um dos principais eventos de cinema na América Latina, começou nesta quinta-feira, 5, e vai até o próximo dia 15. Ao todo foram selecionados 90 filmes nacionais, entre longas e curtas, que se complementam a uma programação internacional com mais 200 filmes. Na aberto do festival, as idealizadoras Ilda Santiago e Walkiria Barbosa discursaram sobre os 25 anos do eventos e o que esperam de investimentos na área.

“Nós queremos, a partir desse evento, dar o primeiro passo efetivo na construção de uma política de Estado para o audiovisual brasileiro. Nós precisamos que todos os ministérios se envolvam com audiovisual no Brasil, a exemplo do que fez o governo coreano há alguns anos. Não estou menosprezando o nosso Ministério da Cultura, que a gente teve a felicidade de ter sido recriado, ao contrário. Sabemos que ninguém sozinho vai a lugar nenhum. Nós precisamos que o tripé da indústria esteja unido, isso é muito importante”, disse Walkiria.

