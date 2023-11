O pedido de ‘descanso’ de Bruna Biancardi após festas de Neymar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A respeito de rumores sobre o fim do noivado de Bruna Biancardi e Neymar Jr., o casal teria optado por romper em comum acordo, mantendo relação de paz por causa da filha Mavie, que nasceu em 6 de outubro. Nos últimos dias, o jogador – lesionado – promoveu uma festa no condomínio que possui em Mangaratiba, no sul fluminense; teria sido este o motivo que ainda restava para o ponto final. Ele está no Brasil com licença médica, após se lesionar na derrota por 2 a 0 do Brasil para o Uruguai, no dia 17 de outubro. Biancardi, que ainda se recupera após o parto da herdeira, que nasceu prematura, com 7 meses de gestação, assim escreveu numa rede social pedindo “descanso” para o mês de novembro:

“Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Com essa passagem que damos início a mais um mês, na certeza de que precisamos descansar e se recompor para continuar a jornada com Jesus. Há em Jesus o alívio que acalma a tempestade. Que esse mês de novembro seja repleto do amor de Deus Pai, e do seu cuidado em todas as áreas de nossa vida. Que esse mês de novembro venha com a certeza de que depositando nossas fraquezas em Deus, nos renovaremos em força. Depositando nossos medos em Deus, nos renovaremos em esperança. Que tudo o que fizemos seja para Ele, assim, nosso mês de novembro será abençoado. Amém”.