O pedido de casamento de diretor de TV em trio de Daniela Mercury

Puxando o segundo dia do Bloco Crocodilo, Daniela Mercury começou o desfile na segunda-feira, 12, com uma multidão de foliões da “pipoca” e do bloco cercando o trio. Ao puxar “Eu falei, faraó…”, a multidão respondeu “Êeeee, faraó” fazendo estremecer o chão do Farol da Barra no sentido mais antigo da folia de Salvador.

Em seguida, Daniela cantou junto com Preta Gil que estava no Camarote Expresso 2222. Logo depois, Clarice Mercury, neta de Daniela que acaba de completar 15 anos, fez a cantora se emocionar ao interpretar Swing da Cor. Foi a primeira vez que Clarice, filha de Gabriel Mercury, cantou publicamente com a avó. Daniela levou também o mineiro Caio para o trio. Recentemente, ela gravou com o cantor a música Sente o Tambor, que teve lançamento nas plataformas digitais.

Daniela seguiu o percurso até Ondina. Para fechar a noite, teve um pedido de casamento em cima do trio. o diretor de TV Diego Octávio, de 34 anos se apaixonou pelo engenheiro Felipe Ruivo, de 33 anos, pulando carnaval no Bloco Crocodilo no ano passado. Decidiu pedi-lo em casamento em cima do trio, com trilha sonora ao vivo de Daniela, que interpretou Toda Forma de Amor.

