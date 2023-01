O patético machismo de Carlos Bolsonaro sobre visual de Janja

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), de férias nos Estados Unidos, resolveu destilar críticas também quanto a tendências de moda. Em tom machista, comparou a vestimenta da primeira-dama Janja com a capa de um botijão de gás. Em uma rede social nesta quarta-feira, 25, Carluxo questionou a escolha da roupa da mulher do presidente Lula. “Michael Jacobs”, escreveu o 02 do ex-presidente, aludindo ao roteirista da série de TV Família Dinossauro. O nome serve de trocadilho com o do badalado estilistaMarc Jacobs. Lastimável.