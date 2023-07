O paradigma quebrado por Renata Vasconcellos no ‘Jornal Nacional’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Já tem algum tempo que Renata Vasconcellos, 51 anos, vem assumindo os fios brancos no Jornal Nacional. Este não deveria ser um assunto de destaque nem aqui nem nas redes sociais. Mas nas arenas digitais circulam comentários sobre a forma que apresentadora estaria se expondo diariamente no telejornal. Por que isso importa? Porque, infelizmente, para muita gente mulher com cabelo branco ainda é sinônimo de descuido. Um etarismo (e machismo) sem tamanho.

Ao quebrar esse paradigma, Renata comentou recentemente que tomou a atitude por questão de praticidade. “Aceleração do dia a dia, obrigação de cumprir tarefas, de tentar atender às expectativas dos outros para sermos perfeitas, não faz sentido. Isso gera um processo de autoconhecimento”. De fato, tem muito de “autoconhecimento” nisso, mas também tem a ver com enfrentamento na sociedade, que ainda impõe padrão de beleza que camufla o envelhecimento feminino. Para muitos, mulher grisalha é sinal de… desleixo. Para a maioria destes, homem grisalho denota “poder”, “charme” etc. Tanto que William Bonner, de 59, ao seu lado no mesmo telejornal, não causa toda essa comoção. Renata, ao ostentar seus fios brancos – algo raro na bancada em se tratando de uma mulher, é potente voz a uma geração que já não cabe nas ofensas veladas por seu visual. Aos cabelos e a suas donas, a liberdade.

top coisas na Renata Vasconcellos que são tópicos sensíveis para mim: – o sorriso

– o cabelo dela, acho uma graça os fios brancos

– a risada

– quando ela usa brinco

– a voz https://t.co/Wps8hWKZDt pic.twitter.com/DvBIAMcfDZ — Mia Shatz (@mirandystreep) May 28, 2023