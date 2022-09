O ousado figurino sadomasoquista da banda Måneskin no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A banda Måneskin não perdeu tempo no Brasil. Eles andaram por Copacabana, compraram blusa do Brasil na feirinha e chegaram no Palco Mundo com o português afiado, nesta quinta-feira, 8. “Vamos, porr*. Eu amo português”, disse Damiano David. O vocalista também chamou atenção pelo look ousado, todo de couro, com um espartilho e correntes, em um estilo bem sadomasoquista. O couro, na verdade, se sobressaiu no palco, na hot pants da baixista, Victoria de Angelis, e na saia do guitarrista, Thomas Raggi. A banda italiana, que vem conquistando o topo das paradas no Spotify desde o ano passado, se apresenta antes de Guns N’ Roses, atração principal da noite.

Rock in Rio recomeça nesta quinta; veja cenas exclusivas da Cidade do Rock

Festival acontece até 11 de setembro. Confira a cobertura da coluna #VEJAGente: https://t.co/2UCTnqdc2S#VEJAnoRiR pic.twitter.com/UL3JHda4Ra — VEJA (@VEJA) September 8, 2022

Rock in Rio: Glória Groove recebe VEJA no backstage Cantora se apresenta na tarde desta quinta-feira no festival. Confira a cobertura da coluna #VEJAGente: https://t.co/2UCTnqdc2S#VEJAnoRiR pic.twitter.com/vYaWEFrsci — VEJA (@VEJA) September 8, 2022

