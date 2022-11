O novo problema da Globo com ‘Travessia’

Travessia coleciona problemas desde sua estreia. Elenco irregular, trama confusa e audiência baixa se somam às polêmicas proferidas por Cássia Kis. Mas agora o clima de insatisfação do elenco é por causa do roteiro que chega a eles sem nenhuma frente. Um ator relatou à coluna que o roteiro de gravação tem chegado, às vezes, com apenas dois dias de antecedência, impedindo que se organize a agenda particular fora dos estúdios. Numa sequência de normalidade, os atores costumam receber o roteiro da próxima semana às quintas-feiras à noite ou, no mais tardar, às sextas. Dessa forma, conseguem se organizar com assuntos pessoais, entrevistas, publicidade etc. No ritmo atual da novela, todos ficam reféns das mudanças repentinas que a trama vem sofrendo. Tudo para tentar dar ritmo e colocar no eixo a história que vai ao ar. Em contrapartida, Jade Picon recebeu autorização para passear pela Copa do Catar e fazer dinheiro com seus publiposts. Isso porque sua personagem vem perdendo espaço dia a dia na novela de Gloria Perez, diante do seu alto índice de rejeição.

