Os seis momentos mais bombásticos de Cássia Kis – até agora

Cássia Kis, de 64 anos, se envolveu em polêmicas ao longo da fase eleitora. Passado o pleito, ela não para quieta. As declarações têm causado indignação em parte do elenco de Travessia, novela das 9 TV Globo, da qual ela faz parte. A coluna listou seis momentos comprometedores protagonizados pela atriz, que se mantém em rota de colisão com a produção da trama e boa parte do público. Pelo triste repertório da mesma, a lista pode aumentar a qualquer momento.

Passeata em ato antidemocrático. Na tarde de quarta-feira, 2, ela apareceu rezando ajoelhada em ato bolsonarista, sob chuva no Rio de Janeiro. Estava junto a manifestantes que pediam intervenção militar; Comentários homofóbicos durante uma live. No dia 26 de outubro, Cássia afirmou que existe uma ideologia de gênero nas escolas com intuito de destruir a família e a vida humana, além de pregar a família tradicional como única possível. Tudo diante de Leda Nagle. Reiterou sua posição contra o aborto. A atriz já tinha manifestado anteriormente a mesma opinião, que repetiu na mesma live. “Ouvi falar que lá na Europa, que é tudo legalizado e espero que nos mantenhamos longe disso”, declarou. Ajudou a propagar fake news via WhatsApp. Uma delas era a de que Lula (PT) seria a favor da legalização do aborto. Comentou sobre uma profecia a favor de Bolsonaro. Isso foi durante a coletiva de imprensa para o lançamento da novela Travessia, que ocorreu no dia 4 de outubro, rodeada de colegas de elenco, incrédulos com tanta sandice. Convidou os brasileiros para um “7 de setembro religioso”. Em vídeo chamou as pessoas para muita oração na data em que vários atos de direita foram realizados. O conteúdo foi compartilhado por redes bolsonaristas.

