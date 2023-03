O novo museu dos Irmãos Campana no interior de São Paulo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Instituto Campana promoveu nesta terça-feira, 28, um encontro entre empresários, executivos e personalidades do terceiro setor para apresentar as primeiras instalações do Parque Campana, em Brotas, interior de São Paulo. O espaço, concebido e idealizado pelos irmãos Fernando (1961- 2022) e Humberto Campana é um sítio de aproximadamente 50 hectares, herança de família, cuja proposta é oferecer um espaço cultural e educacional com 12 pavilhões a céu aberto, unindo arte e ciência. A designer Claudia Moreira Salles; o diretor executivo da SOS Mata Atlântica, Luiz Fernando Guedes; Rodolfo Medina, presidente do Grupo Dreamers; a empresária Corinna Sagesser e a ambientalista Teresa Bracher participaram da visita. A inauguração está prevista para junho de 2024, quando o Estúdio Campana comemorará 40 anos de atividades.

Os irmãos Campana são uma dupla de designers brasileiros reconhecidos internacionalmente por seus trabalhos, cuja temática discute elementos do cotidiano transformados em peças de caráter artísticos. Eles são uns dos poucos profissionais brasileiros com peças no acervo do MoMA, em Nova York.