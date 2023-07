O novo esporte radical de Tom Brady, ex de Gisele

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Tom Brady é reconhecido por ser um dos maiores jogadores de futebol americano de todos os tempos. Ele ganhou pessoalmente mais Super Bowls – sete (seis com o New England Patriots e um com o Tampa Bay Buccaneers) – do que qualquer outro time. Aposentado dos campos, ele se aventura agora em outro esporte – na água. Brady irá participar do E1, primeiro campeonato de barcos elétricos de corrida. As corridas agendadas até agora serão em Jeddah, na Arábia Saudita, depois em Veneza, Mônaco e Roterdã, na Europa. Os organizadores também já se preparam para futuras séries na América do Norte e na Ásia. A ideia da competição é chamar atenção para energia renovável e poluição da água.

“Tão entusiasmado por me juntar ao Campeonato Mundial E1 e honrado por competir contra alguns dos maiores atletas do mundo. Ao longo da minha carreira, sempre fui sinónimo de velocidade. É exatamente o que os fãs esperaram. Então, Rafa, Didier e Checo, preparem-se, estamos a chegar para o primeiro lugar”, escreveu Tom no Instagram. Recentemente, o ex-marido de Gisele Bündchen, foi apontado com uma nova namorada. A modelo russa Irina Shayk e Tom passaram um final de semana juntos em Los Angeles e se conheceram em maio deste ano, durante o casamento do bilionário Joe Nahmad com a modelo Madison Headrick, que aconteceu na Sardenha.

