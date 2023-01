O novo capítulo na relação entre Neymar e influenciadora

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O jogador de futebol Neymar reatou o namoro com a influenciadora e modelo Bruna Biancardi. Os dois estão juntos desde a virada do ano, quando passaram a data em Paris. No fim de semana, o jogador estava em uma live na plataforma Twitch e interrompeu um jogo para supostamente falar com Bruna. “Estava respondendo meu bombom”, disse o brasileiro ao retornar à partida. As informações foram dadas pelo Extra. Procurada pela coluna, a assessoria do jogador não retornou até o moomento.

Eles ficaram seis meses separados, mas nunca se afastaram. Os dois eram flagrados frequentemente nos mesmos eventos. Durante esse tempo, o jogador chegou a ter um affair com Jéssica Turini. O romance ganha nova chance após um suposta traição de Neymar em uma festa que ela também estava. Na época, Bruna ficou em silêncio, mas a história nunca foi desmentida pelo casal. Carol Dantas, mãe do filho do craque, incentiva o casal.