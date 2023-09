O ‘ninho vazio’ da família real na Espanha

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O casal real da Espanha está mais solitário no palácio de Madri. Isso porque a princesa Sofia, 16 anos, acaba de sair de baixo do manto do Rei Felipe, 55 anos, e da rainha Letizia, 50, para estudar na prestigiada universidade UWC Atlantic College, no País de Gales. A jovem matriculou-se no programa International Baccalaureate, espécie de ensino médio, que dura dois anos sob o regime de internato. A instituição é a mesma que abrigou a irmã mais velha, Leonor, 17, antes de ela integrar a Academia Geral Militar de Saragoza, onde se encontra agora, sob a guarda das Forças Armadas espanholas. Sofia quis ir para o câmpus uma semana antes de as aulas começarem oficialmente para cumprir algumas formalidades da nova residência. Só lamentou não poder levar junto o cachorro da família, Jan. A primeira visita para matar a saudade dos pais, no entanto, já está programada para outubro, quando a maninha (e futura rainha) completará 18 anos.

Publicado em VEJA de 8 de setembro de 2023, edição nº 2858