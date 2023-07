O namoro enfim assumido de Grazi com modelo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Grazi Massafera, 41, viajou com o modelo Marlon Teixeira, 31, para a Península de Maraú, na Bahia, nos últimos dias. Eles já tinham publicado algumas fotos da viagem, com a mesma paisagem, mas cada um no seu perfil individual. Nesta segunda-feira, 10, Marlon compartilhou uma foto ao lado de Grazi e amigos, indicando que estariam namorando.

“Quem diria que um barzinho no meio do nada fosse fazer tanta história… A vida é muito melhor com os amigos”, escreveu. A atriz logo respondeu nos comentários: “Foi um sonho”, completando com um emoji de coração com as mãos. No início do ano, eles também foram vistos na Ilha de Fernando de Noronha, e desde fevereiro estão sempre se dividindo entre Rio de Janeiro e Santa Catarina para se reencontrarem.

