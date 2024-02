O motivo que levou Sebastião Salgado a anunciar aposentadoria

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sebastião Salgado, referência mundial na fotografia, anunciou sua aposentadoria. Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, Salgado, que completou 80 anos na semana passada, declarou que seu corpo está sentindo “os impactos de anos de trabalho em ambientes hostis e desafiadores”, e que é hora de parar.

Apesar dos problemas de saúde – Salgado sofre com uma doença sanguínea resultante da malária que contraiu quando estava na Indonésia, e tem problemas de coluna devido a uma mina terrestre que explodiu o carro em que estava na guerra de independência de Moçambique, em 1974 – Salgado anda de bicicleta vários quilômetros por dia. “Eu sei que não viverei muito mais tempo. Mas não quero viver muito mais. Já vivi muito e já vi muitas coisas”, disse o fotógrafo, que percorreu mais de 130 países ao longo de décadas de trabalho.

Com a aposentadoria, ele se dedicará com mais afinco a ser editor de seu próprio acervo de fotos, com pelo menos 500 mil imagens. Além disso, está trabalhando com o Wende Museum, de Los Angeles, para montar uma exposição sobre trabalhadores industriais na União Soviética.

