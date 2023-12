O motivo para a saída de Paolla Oliveira da Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Paolla Oliveira, 41, usou as redes sociais, neste domingo, 3, para comunicar que deixa a TV Globo após 18 anos. A atriz recordou sua trajetória na emissora, que começou em 2005, na novela Belíssima, e explicou que não tem mais contrato fixo com a empresa, mas pode retornar ao canal por obra. Inclusive, em 2024, estreia a segunda temporada de Justiça, série já gravada para o Globoplay.

“O tal o post do crachá anda tão comum, não é? Eu mesma me questionei se era necessário. E cheguei a conclusão que sim pois, afinal, são 18 anos em que venho construindo uma história na Globo – uma emissora em que agarrei a todas as oportunidades. E com o tempo, nela, construí uma carreira da qual me orgulho muito, resultado de muita entrega e compromisso. Encerrar um contrato fixo nos dias de hoje não causa mais estranhamento a ninguém. Mas é claro que coloca as coisas em perspectiva. Reconheço esse ciclo de alegrias e conquistas e não poderia deixar de lado, portanto, meu post do crachá. Foi exatamente como desejei. E como eu trabalhei para que fosse. Obrigada, TV Globo, até já!”, escreveu Paolla.