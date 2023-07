O motivo do clima tenso entre as herdeiras de Silvio Santos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O clima na família Abravanel anda péssimo, segundo fontes relatam à coluna. Prova disso é que Silvia Abravanel, segunda filha de Silvio Santos, deixou de seguir as outras cinco irmãs no Instagram — Cintia, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. Tudo porque Silvia ficou de fora do programa Bom Dia e Cia. Daniela Beyruti, atual vice-presidente da emissora, determinou que a atração volte para a grade do SBT sem a apresentadora, somente com exibição de desenhos, devido à baixa audiência para o horário. Isso foi o estopim para que Silvia se revoltasse com as irmãs. Ela ainda apresenta o Sábado Animado, voltado para a programação infantil, mas já é falado internamente que, se a audiência não reagir, também sofrerá cortes. Como se sabe, Silvio já não frequenta o SBT e não palpita como antes nas mudanças de programação. Agora é tudo entre as herdeiras. Xii…