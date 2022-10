O motivo do choro emocionado de Ana Maria Braga no ‘Mais Você’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ana Maria Braga, 73 anos, se emocionou no Mais Você desta segunda-feira, 17, ao relembrar de seu fiel escudeiro, o papagaio Louro José. O programa comemorou 23 anos no ar. A apresentadora resgatou a criação do personagem, ainda no Note e Anote, na Record TV, antes de se mudar em definitivo para a TV Globo.

“Eu estava aqui pensando e confesso que, quando eu fiz a conta dos 23 anos, acho que a gente não seria o mesmo se não estivéssemos juntos, eu e seu pai”, declarou ela, conversando com o novo mascote, Louro Mané. Ana Maria também explicou como surgiu a ideia do mascote. “Eu não sei se você sabe, mas o Louro nasceu porque eu tinha um programa lá na outra emissora que era exibido bem cedinho também. Era um bloco de desenho animado antes da gente, que me fez pensar em como eu iria colocar a molecada de frente para a televisão”.