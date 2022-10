O motivo do ataque de Carlos Bolsonaro a Joaquim Barbosa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 18 out 2022, 16h43 - Publicado em 18 out 2022, 19h30

Por Gustavo Silva Atualizado em 18 out 2022, 16h43 - Publicado em 18 out 2022, 19h30

Em mais um episódio de fúria na internet, o 03 do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) ofendeu o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa. O ataque se deu em decorrência de que Barbosa teria criticado Michelle Bolsonaro e a senadora Damares Alves, após elas se encontrem com jovens venezuelanas. A reunião com as meninas se deu em uma tentativa de apaziguar a polêmica causada pela fala de Bolsonaro, que foi associada à pedofilia.

Dentro dessa trama, o ex-ministro do STF chamou a Michelle e Damares de “sem pudor” e que elas não têm “decência”, por promoverem política em cima do sofrimento das imigrantes. No twitter, Carlos repostou uma publicação de uma bolsonarista, que aponta Barbosa como incoerente, por ter declarado voto a Lula (PT) no segundo turno. “Falou o malandro que fez a coluna melhorar como passe de mágica! Deve ter ido se consultar com o João de Deus”, vociferou Carlos.

Falou o malandro que fez a coluna melhorar como passe de mágica! Deve ter ido se consultar com o João de Deus! https://t.co/3diW00TluL — Carlos Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@CarlosBolsonaro) October 18, 2022