O comentário de Bolsonaro que o associou à pedofilia

Atualizado em 16 out 2022, 01h35 - Publicado em 16 out 2022, 01h24

Por Valmir Moratelli

Durante participação em um podcast na sexta-feira, 14, Jair Bolsonaro (PL) afirmou que “pintou um clima” com uma menina venezuelana de 14 anos. O comentário vem gerando críticas nas redes sociais. Ele disse: “Eu estava em Brasília, na comunidade de São Sebastião. Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e vi umas menininhas, três, quatro, bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinhas no sábado. Vi que elas eram meio parecidas. Pintou um clima, eu voltei. ‘Posso entrar na sua casa?’. Eu entrei. Tinha umas 15, 20 meninas sábado de manhã, se arrumando. Todas venezuelanas. Eu pergunto: meninas bonitinhas se arrumando no sábado pra quê?”, disse.

A bancada do PSOL na Câmara prepara uma notícia-crime contra o presidente devido a estas declarações. “Bolsonaro passa acintosamente todos os limites morais ao afirmar que ‘pintou clima’ entre ele e pré-adolescentes de 14 anos, e mostrar que, mesmo numa situação em que ele, em tese, vislumbrou exploração sexual infantil, sua atitude foi a de interesse e não de proteção daquelas meninas”, afirma a líder Sâmia Bomfim (SP).

NOJO, REVOLTA! O que Bolsonaro disse nessa entrevista, com tanta naturalidade, me deixou ainda mais chocado com o que ele é e o que representa! Ele disse que “PINTOU UM CLIMA” entre ele e meninas de 14/15 anos. E ainda pediu para entrar na casa delas! 🤮 #bolsonaropedofilo pic.twitter.com/KhMcBvCxrE — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) October 15, 2022

Vamos entrar com uma notícia crime no STF contra Bolsonaro pela declaração de cunho pedófilo de que "pintou um clima" entre ele e meninas de 13 e 14 anos em situação de extrema vulnerabilidade. — Sâmia é Lula e Haddad 13! (@samiabomfim) October 15, 2022