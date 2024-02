O motivo de Cláudio Castro não ter desfilado na Sapucaí

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No último dia de Sapucaí no Carnaval do Rio, o governador Cláudio Castro voltou a marcar presença no camarote do Estado. Diferentemente de outras autoridades fluminenses, como o prefeito Eduardo Paes (PSD), no entanto, ele não entrou na avenida com nenhuma escola, em nenhum dos dias de desfile. Preferiu permanecer em seu local reservado, apesar de ter descido para mais perto das escolas em duas oportunidades. E explicou o motivo: “A gente está arrumando aquele espaço ali para que não atrapalhe as escolas, é um espaço importante, onde a bateria entra, sai, não pode ter nenhuma forma de hiato lá. Fiquei mais recluso um pouco, para que a gente não atrapalhe, sobretudo nos dias de disputa”, disse.

Mangueirense de coração, Castro não vai ver sua escola passar no Desfile das Campeãs, já que a Mangueira não ficou entre as seis melhores colocadas. Mas contou que tem usado seu camarote para articulações políticas, inclusive com ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça — neste último, em que foi alvo de medidas judiciais recentes por suspeitas de irregularidades em seu governo.

“É um espaço institucional, um espaço para a gente divulgar o Rio de Janeiro”, completa.

