O motivo de Alessandra Ambrosio vestir a camisa do Grêmio em Paris

Alessandra Ambrósio, na capital francesa para acompanhar a Paris Fashion Week, aceitou um convite de Brahma para criar um look que tivesse a cara do Brasil. Na quarta-feira, 28, a modelo internacional posou para fotos usando uma camisa do Grêmio, seu time do coração. Alessandra combinou o look com uma jaqueta de couro, um scarpin preto e joias. No vídeo, publicado no Instagram, ela abre uma latinha e conta como foi participar desse movimento da marca de cerveja. “Eu aceitei o convite maravilhoso da Brahma pra incentivar uma das maiores cultuas dos brasileiros, usar a camiseta do time em todo lugar. Como brasileira, levo minha paixão pelo futebol pro mundo todo, sou torcedora do Grêmio desde pequenininha. Minha paixão pelo time veio da minha família e hoje vai ser o dia pra juntar duas paixões, o futebol e a moda”, celebrou.