O motivo da saída de Carlos Alberto Sardenberg da TV Globo

O jornalista Carlos Alberto Sardenberg, que participava fazendo comentários sobre econômicos no Jornal da Globo e nos telejornais da GloboNews, deixou a emissora nesta quinta-feira, 10. Ele seguirá com projetos e na rádio CBN e no jornal O Globo.Em comunicado, Sardenberg alega que sua saída seria uma “aposentadoria parcial”. E explica o motivo da decisão: “meus 76 anos, 53 de carreira, a necessidade de reduzir o ritmo de trabalho”. O comentarista tem planos de escrever dois livros, um sobre luto, perdas e outro com memórias do ano 1968. “E, claro, viajar mais, ler mais e, sobretudo, curtir as duas netas e os três netos”, continua.