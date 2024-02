O motivo da cara fechada de Jorge Ben Jor em baile

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O cantor Jorge Ben Jor, pouco afeito a badalações, esteve presente no Baile do Copacabana Palace, na noite deste sábado, 10. O artista é morador do hotel há bastante tempo e figura recorrente nos eventos do local. Porém ele permaneceu o tempo todo no camarote reservado no salão dourado, sem interagir com as pessoas, que paravam para pedir fotos. Jorge fechou a cara e se manteve quieto tomando o seu copo de Coca-Cola com bastante gelo, enquanto observava o show dos ritmistas cantando clássicos de sambas enredo.