O motivo da briga pública entre Betty Faria e a filha Alexandra Marzo

Alexandra Marzo, filha de Betty Faria com o ator Cláudio Marzo, que morreu em 2015, expôs em seu perfil nas redes sociais, a briga que há com a mãe, a quem chama de “sociopata”. Tudo por causa da neta de Betty, Giulia Butler, filha de Alexandra. A coluna soube que é Betty quem arca com os custos de vida da menina. Na quinta-feira, 5, Betty levou a neta, com quem mora há anos, à abertura do Festival do Rio, no Odeon. Alexandra não gostou de ver fotos das duas juntas.

“Há muito tempo me mantenho calada perante as injustiças e calúnias proferidas pela minha progenitora à justiça e à imprensa. Desde 2012, venho enfrentando um sofrimento inominável e monstruoso. Nasci em uma família tóxica, extremamente disfuncional, com mãe sociopata. Esta dor me levou a uma pesquisa e estudos profundos sobre psique humana, milhares de sessões de psicanálise, tratamentos de cura da criança interior ferida e, assim, fui pouco a pouco resinificando toda minha infância, adolescência e vida adulta junto a esta família. Minha filha foi e continua sendo usada pela avó para tudo o que lhe for conveniente, como fazem todos os que possuem transtorno do espectro narcisista/sociopata. Não existe amor nessas pessoas, apenas cobiça, competição, inveja e muita raiva. Minha filha começou a ser levada pela avó, em 2012, para festas noturnas quando tinha apenas 11 anos de idade. A verdade do que ocorreu naquele ano vou contar agora pois não aguento mais ouvir mentiras sobre a minha vida: Eu disse para a minha mãe que a Giulia não iria mais dormir na casa dela aos finais de semana porque ela insistia em levar uma criança para as baladas dela, onde ofereceu álcool para a neta. O que escutei do outro lado da linha foi um silêncio e o telefone se desligando. Narcisistas não conversam, só fazem monólogos. 15 dias depois, recebo um telefonema de um advogado dizendo que eu estava sendo intimada na justiça por impedir que a avó pudesse ver a neta. Distorção da realidade, mentira, advogados comprados. Eu vivi um filme de terror que durou mais de 10 anos. Basta!”, desabafou Alexandra.

