O mau humor de Mário Frias com gritos pró-Lula em prêmio de cinema

Mário Frias, ex-secretário de Cultura, anda magoadíssimo com as manifestações ocorridas na noite desta quarta-feira, 10, no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, no Rio. Na ocasião, com ajuda de Camila Pitanga, que foi mestre de cerimônias, o público presente se levantou e gritou “Lula, Lula”. Em uma rede social, Frias chamou Camila de “garota-propaganda do TSE em mais um ato pró-Lula”. Também disse que a premiação, que destinou troféu para 32 categorias do cinema nacional, nada mais foi que uma promoção de “showmício financiado com dinheiro público”.