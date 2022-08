Camila Pitanga instiga público a gritar nome de político de pé

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Logo após uma apresentação arrebatadora do ator Silvero Pereira, que cantou Sujeito de sorte, um clássico de Belchior, Camila Pitanga subiu ao palco da Cidade das Artes, no Rio, para apresentar junto ao colega a 21ª edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, na noite desta quarta-feira, 10. A premiação marca a volta dos encontros e festividades presenciais da classe cinematográfica, após dois anos de reuniões virtuais.

O clima era de saudade, mas também de vontade de expor opiniões políticas. Tanto que, logo depois do canto forte de Silvero, Camila se animou com a plateia gritando “Lula, Lula”, e pediu que todos se levantassem para gritar ainda mais forte. Confira o registro no vídeo abaixo.