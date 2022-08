Confira os vencedores do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A 21ª edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro aconteceu na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 10. A cerimônia teve Camila Pitanga e Silvero Pereira como apresentadores. Mulheres produtoras de cinema foram homenageadas na edição, além dos 60 anos do filme O Pagador de Promessas, dirigido por Anselmo Duarte e baseado na obra de Dias Gomes. Trata-se do único longa brasileiro a conquistar a Palma de Ouro do Festival de Cannes, em 1962. Entre os destaques da noite, o filme Marighella, com Wagner Moura estreante na direção. Veja a seguir os principais vencedores do evento, organizado pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais.

MELHOR LONGA-METRAGEM FICÇÃO

MARIGHELLA, de Wagner Moura

MELHOR LONGA-METRAGEM COMÉDIA

DEPOIS A LOUCA SOU EU, de Julia Rezende

MELHOR LONGA-METRAGEM DOCUMENTÁRIO

A ÚLTIMA FLORESTA, de Luiz Bolognesi

MELHOR LONGA-METRAGEM INFANTIL

TURMA DA MÔNICA – LIÇÕES, de Daniel Rezende

MELHOR ATRIZ

DIRA PAES como Rita por Veneza

MELHOR ATOR

SEU JORGE como Marighella por Marighella

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

ZEZÉ MOTTA como Francisca por Doutor Gama

MELHOR ATOR COADJUVANTE

RODRIGO SANTORO como Luca por 7 Prisioneiros

MELHOR ROTEIRO ORIGINAL

Continua após a publicidade

DAVI KOPENAWA YANOMAMI E LUIZ BOLOGNESI por A Última Floresta

MELHOR ROTEIRO ADAPTADO

FELIPE BRAGA E WAGNER MOURA – adaptado da obra “Marighella: O Guerrilheiro que Incendiou o Mundo”, de Mario Magalhães – por Marighella

MELHOR DIREÇÃO DE ARTE

FREDERICO PINTO, ABC por Marighella

MELHOR FIGURINO

VERÔNICA JULIAN por Marighella

MELHOR MAQUIAGEM

MARTÍN MACÍAS TRUJILLO por Veneza

MELHOR TRILHA SONORA

FELIPE AYRES por Deserto Particular

MELHOR SÉRIE BRASILEIRA ANIMAÇÃO, DE PRODUÇÃO INDEPENDENTE – TV PAGA/OTT

ANGELI THE KILLER – Canal Brasil – Direção Geral: Cesar Cabral

MELHOR SÉRIE BRASILEIRA DOCUMENTÁRIO, DE PRODUÇÃO INDEPENDENTE – TV PAGA/OTT

TRANSAMAZÔNICA – UMA ESTRADA PARA O PASSADO – HBO – Direção Geral: Jorge Bodanzky

MELHOR SÉRIE BRASILEIRA FICÇÃO, DE PRODUÇÃO INDEPENDENTE – TV ABERTA

SOB PRESSÃO – Globo – Direção Geral: Andrucha Waddington