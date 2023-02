O mau humor de Chay Suede ao ser questionado sobre companhia de Cássia Kis

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Chay Suede, 30, comentou sobre as críticas à Travessia, novela das 9 da TV Globo, em que interpreta o protagonista Ari. “A audiência da novela não é criticada. Podem existir críticas artísticas ou sobre a trama. Mas dentro do que é a audiência da TV aberta hoje, acho que é ok”, disse em conversa com a coluna em um baile de carnaval, no Rio de Janeiro, na sexta-feira, 10. Ele também disse gostar do roteiro da novela, que levou a uma reviravolta do seu personagem. “Eu acho que faz parte, é legal, aumenta as possibilidades do que você pode fazer”. Ao ser questionado sobre “o que achava de Cássia Kis“, sua companheira de cena, o ator foi ríspido e finalizou a entrevista com um “boa noite”. E saiu andando pelo tapete vermelho fazendo poses para os fotógrafos. Ninguém entendeu nada.