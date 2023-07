O mais recente tropeço de Johnny Depp

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Encerrado o rolo judicial travado com a ex-mulher Amber Heard e ovacionado no Festival de Cannes ao protagonizar Jeanne du Barry, no qual interpreta o faustoso Luís XV, Johnny Depp, 60 anos, seguiu adiante em frenética agenda de shows com sua banda, Hollywood Vampires, e parecia estar trilhando a curva da volta por cima. Eis que, de repente, foi encontrado inconsciente no hotel em que estava hospedado, em Budapeste, na Hungria, e precisou interromper a turnê europeia. Logo circulou a história de que Depp havia bebido “além do possível” e precisou de ajuda médica, versão instantaneamente negada. “Ele sofreu uma lesão dolorosa no tornozelo após recentes aparições e foi aconselhado a não viajar”, informou um comunicado oficial. Não é de hoje que o ator se vê enredado em episódios movidos a álcool e drogas. Depp já admitiu o uso, mas “nunca em excesso”.

Publicado em VEJA de 2 de agosto de 2023, edição nº 2852