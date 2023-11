O mais novo atleta a representar o Brasil na NBA

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O brasileiro Gui Santos, 21, fez sua estreia na NBA no jogo desta quinta-feira, 16, do Golden State Warriors contra o Oklahoma City Thunder, no Chase Center, em São Francisco. Mesmo com a derrota por 128 x 109, Gui anotou dois pontos, três rebotes e uma assistência no confronto. Os Warriors, time do brasileiro, enfrentaram desfalques importantes, como a principal estrela, Stephen Curry, e Draymond Green, suspenso por cinco jogos devido a uma ação durante a partida anterior. Gui, escolhido como a 55ª seleção no draft de 2022 pelos Warriors, teve o respaldo do ex-jogador Leandrinho, que era assistente técnico da equipe e compartilhou o campo com Gui no Minas Tênis Clube.

Filho do ex-jogador Deivisson e da ex-jogadora Lucineide, Gui é natural de Brasília. Em 2018, ingressou no Minas Tênis Clube, reconhecido como o “Celeiro de Ouro” pela formação de jovens talentos. Ele é o 19º brasileiro a competir na principal liga de basquete do mundo. A última vez que a NBA teve um brasileiro em suas fileiras foi em 2019, com Didi Louzada pelo Atlanta Hawks.