O maior trunfo de ‘Fuzuê’, já usado em outras novelas da TV Globo

A nova novela das 7 da TV Globo, Fuzuê, que estreia nesta segunda-feira, 14, tem Marina Ruy Barbosa, em seu primeiro papel como vilã, como a mimada Preciosa; e a protagonista Giovana Cordeiro, que viverá a mocinha Luna. Dos atores do núcleo central, destaque também para Edson Celulari, dono de uma “loja vende-tudo”, que preserva um tesouro escondido. Aliás, é na megaloja de Nero, personagem de Celulari, onde quase toda a narrativa se desenrola. A coluna teve acesso (veja vídeo abaixo) ao cenário de dois andares construído da cidade cenográfica, nos Estúdios Globo, no Rio. O espaço impressiona pelos detalhes. Há imensas prateleiras com produtos diversos – de artesanato nordestino a manequins com figurinos de moda praia, passando por automóveis, queijos e manteiga de garrafa. Bananas cenográficas compõem o ambiente, que tem até um chafariz. Tudo muito over, colorido demais, como pede o roteiro.

A novela de Gustavo Reiz guarda ainda uma peculiaridade, já vista em outras tramas de sucesso – quase como uma característica desses melodramas: o cenário central onde boa parte da narrativa de desenvolve. Neste caso, é como se a megaloja de Nero fosse um “personagem” que, de tão forte, se torna “protagonista”. A casa de Tufão (Murilo Benício) em Avenida Brasil; a empresa de José Alfredo (Alexandre Nero) em Império; e o escritório de arquitetura de Travessia, comandado por Guerra (Humberto Martins) são outros exemplos.

A seguir, assista ao vídeo de estreia da coluna VEJA GENTE no canal da VEJA no YouTube, com detalhes da cenografia dessa megaloja de Fuzuê. Mantendo a ampla abordagem – do entretenimento à política —, a versão em vídeo da coluna será semanal. Tudo de um jeito leve e descontraído. Nos vemos por lá também!

