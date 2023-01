O maior erro de peça sobre Alcione que está causando revolta no público

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em celebração aos seus 50 anos de carreira, Alcione é homenageada no espetáculo Marrom, O Musical, com texto e direção de Miguel Falabella e idealização de Jô Santana. Em cartaz no Rio, já foi visto por mais de 25 mil pessoas ao passar por São Paulo. São em cena 23 atores e atrizes. No papel central, cinco atrizes se revezam.

A peça, em cartaz na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, tem causado estranheza num aspecto: Não consta no repertório o grande sucesso da cantora maranhense, Meu ébano, a que tem o refrão “Você é um negão de tirar o chapéu”.

O público sai frustrado, comentando por que não consta esta música no palco. Miguel comentou recentemente que Alcione é dona de muitos sucessos e precisou fazer uma escolha precisa do repertório. Uma pena. A sensação que fica é a de ir a Roma e não ver o Papa.