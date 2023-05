O machismo de Roberto Justus ao comparar Galisteu com atual

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Roberto Justus, 68, falou sobre o fim de seu casamento com a apresentadora Adriane Galisteu, 50. Os dois se casaram em 1998, mas se separaram no ano seguinte, ficando apenas oito meses juntos. Segundo o empresário, eles eram imaturos na época e muito diferentes, em personalidade e estilo de vida. Em seguida, comparou seu casamento com Galisteu com a atual relação com Ana Paula Siebert, 35, mãe da sua filha caçula, Vicky, de 2 anos.

“Eu e a Paula somos bastante parecidos. Ela é toda patricinha, e eu, Mauricinho. Nós dois gostamos de nos arrumar e manter a casa perfeitinha. Isso é muito legal para você não ter atritos. Quando eu estava com a Galisteu, era totalmente zero. Ela se vestia no brechó. Ela é zero patricinha. Ela fumava cigarro na época, eu sou super contra. São coisas que não davam. Tentei fazer ela parar, mas não consegui. Tem certas coisas que é difícil conviver. Foi uma paixão avassaladora, e do mesmo jeito que começou, terminou”, disse o empresário no podcast de Luciana Gimenez. O público não perdoou as falas, consideradas machistas. A reação foi imediata.

Que coisa horrível comparar ex com atual. 70 anos na cara e age com adolescente imaturo — 🍓 Dona Irene 🍎 (@donairene13) May 18, 2023

Homem que compara a atual com a ex e ainda torna isso público, só mostra falta de caráter. — Vivi Lispector ♍🍷 (@Vivi_Lispector) May 18, 2023