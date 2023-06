O luxuoso lugar que Angélica reservou para sua festa de 50 anos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Angélica escolheu sair do Rio de Janeiro para comemorar seus 50 anos. A apresentadora e o marido Luciano Huck fecharam o hotel Fasano Trancoso somente para amigos, com convites de quinta a domingo. O aniversário oficial é dia 30 de novembro, mas a festa deve ser antecipada. Alguns convidados já receberam aviso de ‘save the date’: “se prepare para as próximas instruções”.

O Fasano Trancoso conquistou o décimo lugar na lista dos “100 Melhores Novos Hotéis do Mundo” da Travel + Leisure de 2023. A lista é uma referência internacional no setor de hospitalidade. O hotel luxuoso oferece espaço com piscina, spa com terapias e os dois restaurantes que, além de clássicos italianos, possuem no cardápio especialidades baianas.