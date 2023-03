O look inovador de Renata Vasconcellos em chamada do ‘JN’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Renata Vasconcellos recebeu elogios ao gravar chamada para o Jornal Nacional usando tênis. O nome da jornalista entrou para os assuntos mais comentados da noite desta segunda-feira, 20, no Twitter. Mas esta não é a primeira vez que uma apresentadora trabalha de tênis na TV Globo. Renata Lo Prete apresentou o Jornal da Globo com o sapato esportivo em dezembro, inclusive a própria Renata já tinha sido vista nos estúdios com o item. Ela apareceu de tênis no momento em que conversava com a jornalista Jacqueline Brazil, durante a previsão do tempo em novembro passado.

a Renata Vasconcellos na chamada do Jornal Nacional de hoje de roupa social e tênis, linda demais 😍 pic.twitter.com/tGQXJZOGJT — Rafa 🍊 (@RafaelaZanoni) March 20, 2023

Renata Vasconcellos usando tênis na chamada do Jornal Nacional! Renata Lo Prete criou tendência!pic.twitter.com/0n9Fsy1Ckj — Fernando Machado (@fernandoluiiz) March 20, 2023

maravilhosa renata vasconcellos fazendo a chamada do JN de tênis pic.twitter.com/ovdPDOUr8a — bruna tenório (@_brutenorio) March 20, 2023

Continua após a publicidade