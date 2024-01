O livro exposto por Larissa Manoela que está dando o que falar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em meio a fotos de biquíni na piscina em pleno verão, Larissa Manoela compartilhou uma imagem que deu o que falar. É que ela mostrou o livro que está lendo: Mesmo rio (ed. Record), de Elisama Santos, que narra os dilemas de uma família disfuncional. A obra começa mencionando o fatídico natal em que a personagem Rita (a mais nova dos três filhos de Maria Lúcia) briga com a família e corta relação com os pais e irmãos. A impossibilidade de encontrar o amor materno faz com que Rita, de forma inesperada, não queira mais voltar para casa. Os seguidores passaram a associar a escolha de leitura da atriz a uma indireta aos seus pais, já que Larissa rompeu com eles no ano passado.