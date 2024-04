O lançamento de cerveja à base de cannabis, em meio à lei do Congresso

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Durante a Terp Week, evento de cervejas especiais que acontece desse domingo, 20, até 27 de abril no Rio, várias novidades prometem agitar o público. Quem prepara uma delas é Pedro Butelli, sócio da Hocus Pocus, que traz a cerveja Terp Session, com mote para o dia 20 de abril, considerado o Dia da Maconha. O lançamento da bebida à base de cannabis acontece simultaneamente nos bares do Rio e São Paulo, com trilha sonora temática comandada por DJs que vão passar por ritmos de reggae, dun e ska. Em conversa com a coluna GENTE, Pedro falou sobre a novidade, em meio à polêmica do uso da maconha após aumento da rigidez no Congresso Nacional.

Como surgiu a ideia de lançar uma cerveja à base de cannabis? A cannabis é uma planta que tem compostos aromáticos muito intensos e que combinam demais com cerveja, além de serem parentes dos lúpulos, um dos ingredientes que mais gostamos nela. Como o uso da maconha em si é proibido, pesquisamos formas de extrair só os aromas, sem qualquer substância psicodélica, e chegamos aos terpenos.

Esta cerveja harmoniza com que tipo de comida? Qualquer comida que harmonize com IPAs também harmonizará com a nossa cerveja. Carnes e pratos apimentados costumam funcionar bem.

O Congresso aprovou determinação de que é crime a posse ou porte de qualquer quantidade de droga ou entorpecente. Como essa medida freia o comércio de produtos à base de cannabis? A princípio não deve afetar, as pessoas que têm autorização para produção caseira ou consumo de produtos à base de cannabis possuem habeas corpus preventivos (ou autorizações judiciais) para esse tipo de compra. Essa decisão já levava em consideração que a posse ou porte não era legal. No futuro, isso pode prejudicar o avanço da liberação desses produtos, mas no nosso caso o terpeno não entra nessa categoria, então a cerveja não seria afetada.

Serviço: Hocus Pocus DNA, Rio – Rua Dezenove de Fevereiro, 186, Botafogo – RJ. Tel: (21) 3841-6554 @hocuspocusdna / Hocus Pocus Uptown, Rio – Av. Ayrton Senna, 5500, bloco 12 – Barra da Tijuca. Tel: (21) 97276-4313 @hocuspocusuptown / São Paulo – Rua Fernão Dias, 690, Pinheiros. Tel: (11) 23673097 @hocuspocussp

