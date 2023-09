O lamento de Bruna Marquezine no The Town

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Bruna Marquezine chegou na noite deste domingo, 10, no espaço da Heineken, uma das patrocinadoras do The Town, para curtir o show do Bruno Mars. “Eu vim ver Bruno Mars e H.E.R, que eu gosto muito. Estou com os meus amigos hoje. Eu amo festival. Eu amo show e prefiro, sempre que eu tenho oportunidade, de assistir na galera, porque eu acho que a energia”. A atriz conversou com a coluna também a respeito da divulgação prejudicada do filme Besouro Azul, devido a greve dos roteiristas em Hollywood. “Eu acho que a parte que mais me dói é não ter tido a oportunidade de falar para o meu público e para o Brasil a importância que esse filme tem para a gente. Da gente se apropriar mesmo, de um espaço que a gente luta para conquistar numa indústria há tantos anos, e esse filme traz essa oportunidade. Então é triste não poder divulgar o filme como ele merece, como a gente gostaria, mas é muito gratificante e muito emocionante ver o apoio das pessoas”.

Continua após a publicidade