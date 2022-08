O inusitado programa de Maju Coutinho em dia de folga do ‘Fantástico’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Maju Coutinho, 43 anos, ao que tudo indica, fez as pazes com o mundo do samba. A apresentadora do Fantástico foi bastante criticada na fase carnavalesca, ao ser alçada ao posto de âncora da transmissão dos desfiles do grupo especial das agremiações do Rio de Janeiro. Na noite desta segunda-feira 8, a paulista curtiu o Samba do Trabalhador, no Rio, em apresentação do compositor Moacyr Luz. Estava animadíssima, cantando os clássicos e dando uns sacolejos. Não perdeu o sorriso nem com o incessante pedido de fotos – o tempo todo era interrompida para selfies. O programa genuinamente carioca foi uma dica do colega de emissora – e também sambista – Alex Escobar. Maju ainda levou junto o marido, o publicitário Agostinho Paulo Moura, e o colega Rodrigo Carvalho, correspondente da TV Globo em Londres.

Esse point é um clássico da boemia carioca. O Samba do Trabalhador surgiu como uma reunião de músicos às segundas-feiras, no Clube Renascença, em Vila Isabel, zona norte da cidade, aproveitando o dia em que os músicos normalmente não trabalham. Aos poucos, tornou-se uma festa, que já reuniu nomes como Beth Carvalho, Alcione, Dudu Nobre, Arlindo Cruz, entre outros.

Continua após a publicidade