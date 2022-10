O inusitado pedido de Xuxa contra Damares Alves

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 11 out 2022, 21h08 - Publicado em 11 out 2022, 19h46

Por giovanna.fraguito , Valmir Moratelli Atualizado em 11 out 2022, 21h08 - Publicado em 11 out 2022, 19h46

Xuxa divulgou uma campanha de cassação antes da posse de Damares Alves (Republicanos-DF) em suas redes sociais. O documento já foi assinado por mais de 30.000 pessoas até o fechamento desta nota, na terça-feira, 11. Na petição é declarado que “ou ela prevaricou como ministra de direitos humanos ou está mentindo aos eleitores, ambos fatos gravíssimos que merecem cassação imediata”. Damares foi eleita senadora pelo Distrito Federal. Ela fez um discurso durante visita a um templo evangélico no sábado, 8, sobre casos de abuso infantil no Pará. As falas foram muito repercutidas nas redes sociais, devido à falta de provas da ex-ministra. “Temos imagens de crianças brasileiras de 3, 4 anos, que, quando cruzam as fronteiras, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral”, disse a ex-ministra.