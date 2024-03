O indiciamento por importunação sexual de mascote do Inter

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No jogo entre Inter e Grêmio, no dia 25 de fevereiro, em Porto Alegre, a jornalista Gisele Kümpel relatou ter sido abraçada e beijada sem consentimento por Gustavo Acioli Astarita, mascote do Internacional, logo após o gol da vitória da equipe colorada. Após a partida, ela foi à delegacia da Polícia Civil no Estádio Beira-Rio e registrou um boletim de ocorrência contra o funcionário. Nesta quinta-feira, 14, o inquérito policial, que investigou o caso, foi divulgado e o homem foi indiciado por importunação sexual. Ele admitiu, em depoimento à polícia, que beijou a repórter à força. De acordo com a delegada Cristiane Ramos, Gustavo teria dito que teve o comportamento abusivo para “tirar uma onda”.

A jornalista se diz “aliviada” com a conclusão do caso. “Ontem senti alívio ao ler a conclusão do inquérito. Eu não tinha dúvida de que as imagens mostrariam não só o que relatei, mas coisas que eu talvez não tivesse visto. Duvidei do que vivi por causa dos ataques insanos que recebi, mas a verdade foi exposta”, disse Gisele em entrevista ao G1. O inquérito policial será enviado ao Ministério Público, que pode oferecer denúncia ou não contra o suspeito. Ele também foi demitido da equipe do Internacional.